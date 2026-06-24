To číslo prošumělo médii bez většího povšimnutí: skupina EP Group, ovládaná miliardářem Danielem Křetínským, v loňském roce vykázala čistý zisk ve výši 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun.
V tak vysokých cifrách se snadno ztratí jejich opravdový význam. Kolik vlastně je 110 miliard? Z pohledu českého byznysu jde o zcela bezprecedentní výkon. Žádná jiná tuzemská firma nebo skupina nikdy nevydělala víc.
Pavel Horský, finanční ředitel a člen představenstva EP Group, ve čtvrtém patře sídla skupiny v Pařížské ulici usrkává zelený čaj, což je i Křetínského nejoblíbenější pracovní nápoj, a přiznává, že to byl mimořádný rok.
„Byli jsme hodně pod vodou, abychom všechno profinancovali a dostali do baráku,“ říká Horský a chválí kolegy, kteří mají na starosti fúze a akvizice. „To, čeho Dan a další kluci na M&A straně dosáhli, je úžasné.“
Nejbohatší Čech, již brzy
Do EP Group během roku 2025 přibyly podíly ve společnostech Slovenské elektrárne, Metro a IDS, tedy významných hráčích v energetickém, potravinářském a logistickém průmyslu. Zatímco první firma je známá například díky jaderné elektrárně Mochovce a druhá přes obchodní řetězec Makro, IDS může být pro české čtenáře neznámá zkratka. Jde o nadnárodní logistický a poštovní holding se sídlem ve Velké Británii, který má pod sebou poštu Royal Mail a balíkovou síť GLS.
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- Jak se zrodil rekordní rok.
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- Jaký je cíl EP Group pro rok 2030.
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