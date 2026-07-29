Ředitel státní agentury CzechTourism František Reismüller rezignoval, ve funkci skončí ke konci srpna. Rozhodl se tak mimo jiné kvůli přesvědčení, že cestovní ruch je v České republice nedoceněný. Na dotaz ČTK to za agenturu sdělila Kateřina Beránková. Reismüller vedl CzechTourism téměř tři roky.
„Jde o jeho osobní, apolitické rozhodnutí, které mimo jiné vychází z přesvědčení, že cestovní ruch je dlouhodobě v Česku nedoceněný. Tento segment si zaslouží stabilní a systematickou institucionální podporu, kterou mu agentura CzechTourism v této chvíli dokáže poskytnout pouze v čím dál tím omezenější míře, nehledě na její efektivní fungování a expertizu oceňovanou napříč celým odvětvím,“ uvedla Beránková. Česko má přitom jako jedna z nejbezpečnějších zemí světa s mimořádným turistickým potenciálem všechny předpoklady k tomu, aby v něm cestovní ruch hrál významnou hospodářskou úlohu, dodala.
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Reismüller nastoupil do vedení CzechTourismu na počátku listopadu 2023. Jako své cíle tehdy uvedl zefektivnění marketingu agentury, zvýšení její transparentnosti vůči veřejnosti nebo posílení vícezdrojového financování, například z Evropské unie. Uspěl ve výběrovém řízení, před nástupem do čela CzechTourismu v agentuře působil jako ředitel odboru marketingu a zahraničních zastoupení.
CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj. Základním cílem agentury je propagace České republiky jako destinace cestovního ruchu v Česku i v zahraničí.
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