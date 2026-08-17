Agentura CzechTourism přejde k 1. říjnu z ministerstva pro místní rozvoj pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Následně se začlení do agentury CzechBusiness, která bude zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Novinářům to v pondělí po jednání vlády řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).
Agentura CzechBusiness vznikla na počátku srpna sloučením agentur CzechTrade a CzechInvest. O začlenění CzechTourismu do nové agentury se spekulovalo už dříve, Havlíček nyní tento záměr potvrdil. „Budeme mít v jedné agentuře export, investice, start-upy a turismus. Integrace umožní propojit ekonomickou prezentaci Česka pod jednu silnou značku,“ řekl ministr.
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Havlíček předpokládá, že sloučení agentur umožní Česku efektivněji využívat jejich zahraniční síť. Podaří se tak snížit náklady při zachování aktivit všech původních agentur. Zároveň také začleněním CzechTourismu do CzechBusinessu vláda dává podle Havlíčka najevo, že cestovní ruch považuje za významnou podnikatelskou aktivitu.
CzechBusiness funguje od 1. srpna, vede ho bývalý ředitel CzechTradu Rudolf Klepáček. Nová agentura bude mít po skončení první fáze integrace 225 pracovních míst. Je to asi o 80 pracovních míst méně, než kolik lidí pracovalo ke konci loňského roku v obou agenturách. Snížit by se měl i počet zahraničních poboček obou agentur, a to asi na 60.
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