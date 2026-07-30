Microsoft ve středu zveřejnil hospodářské výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí, které skončilo 30. června. Firmě se podařilo překonat očekávané výsledky. Obrat společnosti dosáhl 90 miliard dolarů (asi 1,9 bilionu korun), což představuje meziroční nárůst o 18 procent.
Stejným tempem rostl i provozní zisk firmy, na 40,6 miliardy dolarů (zhruba 856,9 miliardy korun). Čistý zisk ve výši 35,8 miliardy dolarů je meziročně vyšší o 31 procent. Výsledky kazily prodeje operačního systému Windows a zařízení Surface a také čísla herní divize, která zažila další dvouciferný propad.
Co se dočtete dál
- Jak se změnila závislost Microsoftu na umělé inteligenci během jediného roku.
- Proč Microsoft snížil původní odhad investic do budování AI infrastruktury.
- Co firma očekává v novém účetním roce 2027.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.