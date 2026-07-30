Skoro tři týdny uplynuly od dopravní nehody poslance a vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka (Motoristé), při které se v Praze střetl s nemocničním vozem. Den poté Turek na sociálních sítích oznámil, že do vyšetření nehody nebude funkci zmocněnce vykonávat. A v případě, že bude policií označen za viníka nehody, dokonce na funkci rezignuje.
Podle informací HN Turek skutečně na ministerstvo životního prostředí, kde dostal bývalou ministerskou kancelář, nedochází a nepracuje. A nezdá se, že by nějak výrazně chyběl. Vláda dosud jeho agendou nikoho nepověřila a na ministerstvu se o ni dokážou postarat.
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- Den po své nehodě skoro před třemi týdny poslanec a vládní zmocněnec Filip Turek oznámil, že do vyšetření nehody nebude funkci zmocněnce vykonávat. Nezdá se ale, že by nějak výrazně chyběl. Vláda dosud jeho agendou nikoho nepověřila a na ministerstvu se o ni postarají jiní.
- Kdo má nyní Turkovu agendu na starosti?
- A jak je jeho přerušení funkce právně ošetřeno?
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