Bezhotovostní platby v hospodách a restauracích jsou čím dál tím rozšířenější. Pro hostinské to nicméně představuje problém při placení za závoz, které nezřídka ještě probíhá v hotovosti. Musí si tak pohlídat, aby v den dodávky měli k dispozici dostatek peněz. Někdy také mají obavy svěřit velké částky personálu, pokud nemohou být sami na místě. Stejným obavám čelí i v případech, kdy využívají bezhotovostní placení a nechtějí předávat údaje k účtu či platební kartě.

Na to reaguje skupina Piano, která zastřešuje osm firem dodávajících restauracím nejrůznější technologická řešení. 

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