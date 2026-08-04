Velká část lesů na jihu Evropy hoří a riziko lesních požárů stoupá i v Česku. Menší brněnská společnost mezitím přichází s postřikem, který dokáže plameny výrazně zpomalit či úplně zastavit. Takové látky, takzvané retardanty, už jsou ve světě známé. Obsahují ale toxické látky, takže jsou pro využití v přírodě nevhodné. V tom se český produkt liší.  

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Co se dočtete dál

  • Česká společnost Proteng Global přichází s lesním postřikem, který dokáže plameny výrazně zpomalit či úplně zastavit. Česká firma dokázala ve spolupráci s Brity vyvinout prostředek, který podle analýz není škodlivý.
  • Kdo přípravek otestuje doma?
  • Kde ho firma nabízí v zahraničí?

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