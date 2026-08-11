Americký výrobce čipů Intel si z prodeje akcií zajistil 20 miliard dolarů (asi 420 miliard korun). Oznámil to v pondělním sdělení. Získaná částka je o třetinu vyšší, než firma původně plánovala. Intel si vytváří finanční rezervy, aby využil silného zájmu o umělou inteligenci (AI) a lépe se prosadil v boji s konkurencí, uvedla agentura Bloomberg.
Intel, který byl kdysi dominantní silou v globálním polovodičovém průmyslu, výrazně investuje do nových výrobních závodů a pokročilých technologií pouzdření čipů. Snaží se tak v oblasti smluvní výroby čipů konkurovat lídrům odvětví, jako je tchajwanská společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).
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Americký podnik stanovil cenu nabízených akcií na 95 dolarů za kus. Podle výpočtů Bloombergu to představuje slevu 6,5 procenta proti páteční závěrečné ceně akcií Intelu na burze. Podle lidí obeznámených se situací nabídka přilákala poptávku přesahující 100 miliard dolarů.
„Jako kapitálově náročná firma, která si v minulosti výrazně poškodila vlastní rozvahu a vyhlídky tím, že se místo fyzického inženýrství soustředila na finanční inženýrství, mimo jiné prostřednictvím odkupů svých akcií za 82 miliard dolarů v dekádě po roce 2010, dává naprostý smysl, aby si Intel zajistil peníze. Hlavně v situaci, kdy cena akcií od loňského srpna vzrostla pětinásobně,“ uvedl podle agentury Reuters investiční ředitel Russ Mould ze společnosti AJ Bell.
Transakce Intelu ukazuje odolnost poptávky investorů po akciích společností v celém dodavatelském řetězci pro umělou inteligenci. Největší letošní emise akcií ve Spojených státech ovládly firmy, které těží z boomu výdajů na AI.
Technologická společnost Alphabet nyní prostřednictvím emisí akcií získá až 85 miliard dolarů. Plány společnosti Oracle získat další kapitál zahrnují i prodej akcií na trhu v hodnotě 20 miliard dolarů.
Jihokorejský výrobce paměťových čipů SK Hynix získal 26,5 miliardy dolarů z první nabídky amerických depozitních certifikátů (ADR), což představuje dosud největší nabídku ADR zahraniční společnosti v USA. Konkurenční společnost CXMT v červenci získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) zhruba 9,9 miliardy dolarů, což byla téměř rekordní částka v Číně. Následně se stala největší společností na burze v pevninské Číně.
Akcie Intelu v úterý před zahájením obchodování na burze v New Yorku ztrácely asi jedno procento. V pondělí uzavřely na 97,52 dolaru, od začátku roku mají k dobru kolem 164 procent. Generální ředitel Lip-Bu Tan stanovil jako prioritu ozdravení financí Intelu. Součástí tohoto úsilí bylo získat peníze od externích investorů, včetně americké vlády, a také od konkurentů z oblasti výroby čipů, jako je Nvidia.
Intel posiluje své hotovostní rezervy s cílem sehrát významnější roli v boomu umělé inteligence. Celosvětová expanze datových center už podpořila poptávku po jeho univerzálních procesorech, podnik má ale potíže přímo konkurovat Nvidii a společnosti Advanced Micro Devices (AMD) na trhu s procesory pro AI. Intel také potřebuje peníze na vybudování sítě výrobních závodů, aby mohl naplnit svůj cíl stát se výrobním centrem pro externí zákazníky v technologickém průmyslu.
Intel v červenci oznámil investici v objemu pěti miliard eur do modernizace a rozšíření výroby čipů v Irsku. Projekt představuje více než 25 procent plánovaných kapitálových výdajů společnosti na letošní rok.
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