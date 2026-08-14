Bankrot jednoho z největších světových výrobců kol a elektrokol, skupiny Accell Group, mohou pocítit i cyklisté v Česku. Výhradním distributorem značek Ghost nebo Lapierre, které pod nizozemskou společnost patří, je na domácím, slovenském a maďarském trhu společnost Schindler. Její součástí je i síť obchodů Mojekolo.

Zakladatel a jednatel podniku Jan Schindler přiznává, že ho bankrot Accell Group překvapil. Zároveň je přesvědčen, že minimálně ten nejhodnotnější byznys společnosti brzy v insolvenci získá nový investor. „Vím, že třeba zaměstnanci v Německu mají do konce října garantované mzdy, a do té doby si myslím, že se to na 99 procent nějak vyřeší,“ říká Schindler pro HN.

Šéf podniku z Kravař u Opavy v rozhovoru pro HN popisuje, jak v těchto dnech fungují dceřiné společnosti Accell Group nebo zda bude chtít s jejími značkami pokračovat i pod novými majiteli. Dále vysvětluje, proč podle něj kvůli bankrotu nehrozí nedostatek kol nebo jak pravděpodobný je scénář, že se jich naopak může do obchodů dostat větší množství a ve výrazných slevách.

Firma Schindler je spojena i s dalšími značkami, které do skupiny Accell Group nepatří. Jde třeba o výrobce plášťů a duší Continental, producenta cyklistických dresů Santini, cyklistických bot Sidi nebo francouzského výrobce kol Look. Mojekolo provozuje v Česku kromě e-shopu i 12 kamenných prodejen. 

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Co se dočtete dál

  • Proč Schindlera bankrot Accell Group překvapil.
  • Jak dnes skupina a její dceřiné firmy fungují.
  • Jak pravděpodobný je vstup nového investora.
  • Může výroba kol zmizet z Evropy?
  • Jak plné sklady má dnes Accell Group.

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