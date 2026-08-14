Česká národní banka uložila ČSOB pokutu 30 milionů korun za nedostatky v některých kontrolních procesech prevence praní špinavých peněz a ověřování klientů. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. Podle vyjádření pokutované banky prověřování neprokázalo účast ČSOB na praní špinavých peněz ani újmu zákazníkům nebo třetím stranám a všechny nedostatky byly napraveny.
„ČSOB tato situace mrzí, všechny nedostatky jsme okamžitě napravili a přijali rozsáhlá opatření, aby se neopakovaly. Zjištění se týkají staršího období a šetření neodhalilo žádnou účast ČSOB na praní špinavých peněz, žádnému klientovi ani třetí straně nevznikla újma a zjištění nijak nesouvisela s bezpečností klientských dat,“ sdělil ČTK mluvčí ČSOB Petr Milata. Nešlo podle něj o úmyslné jednání. „V některých dílčích otázkách jsme pravidla vykládali odlišně a rozhodnutí ČNB nyní přináší jednoznačný výklad pro jejich další uplatňování,“ dodal.
ČNB v rozhodnutí uvedla, že ČSOB v období od 1. listopadu 2022 do 21. listopadu 2023 nepřezkoumávala účel a smysl transakcí klienta interně hodnoceného jako „problémový klient“, „neakceptovatelný klient“, respektive „vysoce rizikový klient“, při nichž bylo 58 hotovostních výběrů v souhrnné částce 136,4 milionu Kč, 45 tisíc dolarů a 3,746 milionu eur a tři vklady v hotovosti v souhrnné částce 1,485 milionu korun a 258 tisíc dolarů.
Dále nejméně v období od 1. ledna 2021 do 29. prosince 2023 v průběhu obchodního vztahu s klientem, který byl interně hodnocen jako „vysoce rizikový klient“, nezjišťovala informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu, nezohlednila povahu podnikání klienta, jeho obchodní model a rizikové faktory vyplývající z jeho činnosti. Od klienta jako úvěrové instituce přitom nevyžadovala základní vnitřní předpisy související s problematikou prevence praní peněz a financování terorismu.
ČSOB v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2024 v průběhu obchodního vztahu s klientem dostatečně nezjišťovala celou vlastnickou a řídicí strukturu klienta a zda osoby v celé vlastnické a řídicí struktuře klienta nejsou osobami, vůči nimž ČR uplatňuje mezinárodní sankce, uvedla ČNB.
Nejméně od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 nezavedla ČSOB postupy pro uplatnění opatření zesílené identifikace a kontroly klienta před provedením obchodu souvisejícího s vysoce rizikovými třetími zeměmi. Rovněž k 7. březnu 2025 ve své praxi ČSOB nezajistila postup v souladu s vnitřním předpisem Evidence skutečných majitelů (ESM). V případě 8414 klientů právnických osob se složitou nebo komplexní vlastnickou strukturou totiž nezjišťovala, zda se v celé jejich vlastnické nebo řídicí struktuře nenachází osoba, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce, vyplývá z rozhodnutí ČNB.
Do skupiny ČSOB patří ČSOB, Hypoteční banka, ČSOB Stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.
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