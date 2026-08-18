Jen málo trendů z doby covidu v Česku vydrželo až do současnosti. Vyprávět by o tom mohli třeba prodejci kol s přeplněnými sklady a rostoucími dluhy. Jinak na tom jsou ale obytné vozy. Zájem Čechů o ně podle šéfa a zakladatele Nomiverse Lukáše Janouška po pár klidných letech opět výrazně roste a přibližuje se covidovému boomu. Pod Nomiverse spadá například Campiri, online platforma na pronájmy od soukromých majitelů a půjčoven, nebo firma Nomivans, která servisuje, prodává a půjčuje obytné vozy. Potvrzují to i data. Za první půlku roku vzrostl počet nově registrovaných karavanů meziročně o 28 procent na 1229. V rekordním covidovém roce 2021 jich bylo lehce přes 1300.
„Mění se i klientela. Dříve to bylo hodně o důchodcích, nyní jsou obytné vozy čím dál populárnější mezi mladými a rodinami. Neříkám, že přestanou jezdit do hotelů, ale společnost bohatne a hledá nové zážitky a zajímavější způsob trávení dovolených,“ říká v rozhovoru HN podnikatel, který se v uplynulém roce projel na slušné byznysové horské dráze. Zatímco obliba karavanů v Česku přetrvala, v Německu po covidu prudce spadla. A pro Campiri to málem byla konečná.
Do Campiri v minulosti vstoupili investoři jako Rockaway, Miton nebo Purple Ventures a společně s mateřskou skupinou do ní přispěli celkem 88 milionů korun. Měli velké miliardové plány s expanzí po celé Evropě. Vykročili k ní předloni v dubnu, kdy Campiri přešlo pod německou konkurenční firmu FreewayCamper. Ta ale v roce 2025 spadla do insolvence a Janoušek se svým týmem měli co dělat, aby s sebou nestáhla i jeho firmu. Janouškovi, bývalému manažerovi a akcionáři firmy Twisto, se Campiri podařilo od mateřské firmy FreewayCamper vykoupit zpět do jeho společnosti Nomiverse. Ale už bez venture kapitálových fondů, které o své investice přišly.
Jak si nyní vede český trh s karavany?
Co se dočtete dál
- Jaký je nyní zájem o obytné vozy.
- Co se v Campiri v posledním roce událo.
- Jak se vykupuje firma, jejíž matka je v insolvenci.
- Jak venture kapitálové fondy reagovaly na odpisy svých investic.
- Proč si opět věří na fúze a akvizice.
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