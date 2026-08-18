Výstavba ryze státní jaderné elektrárny je jednou z priorit slovenského premiéra Roberta Fica (SMER). Existující bloky v Mochovcích a Jaslovských Bohunicích totiž většinově ovládá holding EPH českého miliardáře Daniela Křetínského a Slovensko v nich má jen menšinový podíl. I projekt nového bloku ve stoprocentním státním vlastnictví však naráží na komplikace s českou stopou. Slovensko nejdříve musí ze společného projektu vyplatit českou energetickou společnost ČEZ. Tamní politici se přitom neshodnou, jaká částka je adekvátní.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Kolik procent ČEZ ve slovenské jaderné firmě vlastní.
  • Na kolik ocenily hodnotu podílu poradenské firmy.
  • Proč to některým slovenským politikům připadá příliš.
  • Do kdy chce premiér Robert Fico smlouvu s ČEZ uzavřít.