Výstavba ryze státní jaderné elektrárny je jednou z priorit slovenského premiéra Roberta Fica (SMER). Existující bloky v Mochovcích a Jaslovských Bohunicích totiž většinově ovládá holding EPH českého miliardáře Daniela Křetínského a Slovensko v nich má jen menšinový podíl. I projekt nového bloku ve stoprocentním státním vlastnictví však naráží na komplikace s českou stopou. Slovensko nejdříve musí ze společného projektu vyplatit českou energetickou společnost ČEZ. Tamní politici se přitom neshodnou, jaká částka je adekvátní.
Co se dočtete dál
- Kolik procent ČEZ ve slovenské jaderné firmě vlastní.
- Na kolik ocenily hodnotu podílu poradenské firmy.
- Proč to některým slovenským politikům připadá příliš.
- Do kdy chce premiér Robert Fico smlouvu s ČEZ uzavřít.
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