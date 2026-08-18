Výnosy u dlouhodobých státních dluhopisů rostou v poslední době prakticky všude, kam se investor podívá. Odráží se v nich obavy z inflace i z rostoucího zadlužení států. Své dělá také rozmach umělé inteligence, který nejsou technologické giganty schopny ufinancovat ze svých výdělků. Výprodej na dluhopisových trzích ale nemusí být u konce.
Co se dočtete dál
- Proč výnosy dluhopisů rostou a jaké to může mít dopady. Co na to má největší vliv. Proč se zatím rostoucí výnosy neprojevují v poklesu akcií.
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