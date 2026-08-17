Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna potvrdil pokuty v celkové výši 280 milionů korun za kartelovou dohodu stravenkových firem Edenred, Pluxee (dříve Sodexo) a Up. Pokuty jsou tedy pravomocné, firmy je musí zaplatit. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.
Důvodem k uložení vysokých pokut bylo to, že společnosti Pluxee, Edenred a Up koordinovaly obchodní podmínky pro obchodní řetězce týkající se maximálního počtu stravenek na jeden nákup. Tento postup trval od roku 2004 do roku 2018 a porušoval soutěžní zákony České republiky i Evropské unie.
O případu ÚOHS poprvé rozhodoval v roce 2022, předseda Mlsna na základě rozkladu v roce 2023 samotné provinění firem potvrdil, pověřil ale úřad, aby znovu rozhodl o výši pokut a jejich výši lépe odůvodnil. ÚOHS stanovil firmám znovu pokuty ve výši 132,27 milionu korun pro Pluxee, 101,9 milionu korun pro Edenred a 44,9 milionu korun pro Up. Nyní Mlsna výši pokut potvrdil, zamítl námitky firem, že jsou příliš vysoké.
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„Za protisoutěžní jednání, zvláště takto dlouhodobé, musí přijít adekvátní trest. Postup Úřadu při ukládání pokut pokládám za zcela legitimní a správný, neboť vycházel ze zákona i metodiky pro výpočet pokut z roku 2018. Výsledné pokuty nejsou nepřiměřené, a v současné době ani likvidační,“ uvedl předseda ÚOHS.
Proti rozhodnutí o vině loni podaly firmy žalobu ke Krajskému soudu v Brně, stejně tak mohou napadnout i rozhodnutí o pokutách. Podání žaloby ale neodkládá povinnost pokutu zaplatit.
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