Pražská společnost Apigenex má laboratoře pro organickou syntézu a vyvíjí nové molekuly, z nichž jednou mohou vzniknout léčiva. Výsledky její práce se dostaly i do prestižního odborného časopisu Nature. Přesto už zhruba dva a půl roku vede s finančním úřadem spor, zda její projekty skutečně naplňují znaky výzkumu a vývoje.
„Zpochybňují úplně všechno. Od názvu projektu přes jeho obsah, etapy, kontrolu a hodnocení až po novost a technickou nejistotu,“ popisuje šéf společnosti Ladislav Drož.
Apigenex přitom není jediný. Podobné zkušenosti popisují i další technologické a průmyslové firmy. Jejich výhrady se během léta dostaly až k ministryni financí Aleně Schillerové z hnutí ANO. Na klíčové schůzce se s ní sešli zástupci šesti společností. Hospodářské noviny znají její obsah i závěry.
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