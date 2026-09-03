Přitvrzení pravidel pro taxikáře se opět přiblížilo. Především pro ty zahraniční. Pozměňovací návrhy vládního zákona o provozu na pozemních komunikacích půjdou brzy v Poslanecké sněmovně do třetího čtení. Kromě jiného upravují i pravidla, kdo může v zemi vykonávat profesi taxikáře a co všechno musí před obdržením koncese splnit. Pokud návrhy poslanců ANO projdou, doplatí na ně nejvíce služby jako Uber a Bolt.
Co se dočtete dál
- Jak jednání nyní vypadá.
- Čím argumentují zastánci.
- Jak to ovlivní trh.