Když na Instagramu narazíte na keramický hrnek z malé německé dílny, ve francouzském e-shopu objevíte šperk nebo vás zaujme kniha od belgického rodinného vydavatelství, stačilo ještě před pár dny zaplatit a zásilka zamířila na vaši adresu. Teď vám ale prodejce může oznámit, že do vaší země už neposílá. Pár objednávek z Česka se mu totiž kvůli novým evropským pravidlům jednoduše nevyplatí.
Podobných zpráv se jen za poslední týden objevilo na sociálních sítích desítky. Drobní výrobci keramiky, šperků, hraček, obrazů či soch, ale třeba i malé hudební labely oznamují, že do některých zemí Evropské unie už své zboží posílat nebudou. „Je to poprvé, kdy mi nestojí za to překonávat bariéry, které nám postavili do cesty. Teď už mi to zkrátka nedává smysl,“ vysvětluje ve videu jedna z umělkyň.
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