Americká technologická společnost Apple bude účtovat pětiprocentní provizi z digitálních transakcí v aplikacích distribuovaných mimo její digitální obchod App Store. Uvedla to v úterním oznámení. Nahradí tak dosavadní složitější systém, který je podle Evropské komise (EK) v rozporu s nařízením o digitálních trzích (DMA). Nová pravidla budou platit od 1. října.
Apple uvedl, že nové podmínky vznikly „v úzké spolupráci“ s komisí. EK podle agentury Reuters uvedla, že změny vítá a bude sledovat jejich zavádění. Apple zavede jednotný systém podmínek pro vývojáře působící v EU, které budou podobné podmínkám založeným na provizích, jež nabízí na trzích jako Japonsko a Brazílie, dodala společnost.
Regulátoři kritizovali podmínky Applu, včetně nového poplatku za základní technologie (core technology fee), s tím, že odrazují vývojáře od využívání alternativních distribučních kanálů pro aplikace na mobilním operačním systému iOS.
Apple uvedl, že aplikace v App Storu využívající alternativní způsoby zpracování plateb budou podléhat provizi ve výši 20 procent, ačkoli poplatky by se v rámci programu pro malé podniky mohly snížit na deset procent.
Nové podmínky ruší počáteční poplatek za registraci a poplatek za služby obchodu, které byly účtovány v předchozím systému.
Brusel americké společnosti loni v dubnu za diskriminační systém plateb udělil pokutu 500 milionů eur (12,1 miliardy Kč). Podle nařízení DMA by vývojáři aplikací měli mít možnost bezplatně informovat uživatele o alternativních nabídkách mimo virtuální obchod s aplikacemi App Store společnosti Apple. Tehdejší rozhodnutí zároveň firmě nařídilo odstranit veškerá technická a obchodní omezení. Tomuto požadavku dnes oznámený krok podle společnosti vyhověl.
DMA zavádí pojem strážce přístupu (gatekeeper), což jsou velké společnosti významně ovlivňující provoz internetu. Za strážce přístupu označila Evropská komise v září 2023 šest velkých internetových společností. Pět firem bylo ze Spojených států, a to Apple, Google, Microsoft, Amazon a Meta, šestou je čínská společnost ByteDance, která provozuje platformu TikTok. V květnu 2024 k nim přibyla ještě globální společnost pro zprostředkování ubytování Booking. Norma se týká konkrétních služeb, které zmíněné firmy poskytují, nezahrnuje tak automaticky všechny služby daných společností.
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