Pořadatelé na poslední chvíli zrušili festival Hip Hop Kemp, který měl začít dnes v areálu Cosmo Hadačky u Kralovic na severním Plzeňsku. Na Facebooku mimo jiné napsali, že jim okolnosti nehrály do karet a program neoslovil dost lidí. Informace o případném vracení peněz za vstupné neuvedli. Festival se měl na hudební scénu vrátit po šestileté přestávce, naposledy se konal v roce 2019 v Hradci Králové.
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Dvoudenní program měl v opuštěném areálu bývalé vojenské základny nabídnout desítky účinkujících na pěti scénách. „Okolnosti nám nehrály do karet. Ani se sluncem v logu nám nepomohlo počasí. Program neoslovil dostatek z vás. A my tu partii nedokázali důstojně dohrát,“ uvedli pořadatelé. „Hip Hop Kemp 2026 se ruší. Letošní sraz neklapne. Kempová rodino, omlouváme se ti,“ dodali.
Dvoudenní vstupenka na akci se prodávala za 3500 korun, jednodenní za 1900 korun.
Kvůli festivalu se chystala posílit služby policie, na místě měl být i antikonfliktní tým. Akce v minulosti patřila k problematickým, východočeští policisté zjistili množství zejména drogových deliktů.
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Hip Hop Kemp se v Česku konal od roku 2002 a byl dlouhodobě považován za největší hiphopovou přehlídku ve střední a východní Evropě. První ročník byl v Pardubicích, po dvou letech organizátoři akci kvůli potížím s hlukem přesunuli na Stříbrný rybník do Hradce Králové. Kvůli velkému zájmu návštěvníků areál nestačil a pořadatelé festival přestěhovali na hradecké letiště.
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