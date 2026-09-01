Ještě před pár lety většina online nákupů začínala ve vyhledávači. Věděli jsme, jaké zboží si chceme koupit, a s pomocí Googlu či Seznamu jsme jen porovnávali nabídky a hledali nejvhodnější obchod. Dnes ale stále častěji používáme ChatGPT, Claude nebo Gemini k tomu, abychom zjistili, co vlastně potřebujeme. Mění se tak místo, kde vzniká nákupní rozhodnutí zákazníka.
Jak zásadní tahle změna může být, ukazuje reakce největšího internetového obchodníka na světě Amazonu. Když společnost Perplexity loni v listopadu představila ve svém prohlížeči Comet AI agenta, který dokáže jménem uživatele nakupovat přímo na Amazonu, největší světový e-shop se začal bránit. Tvrdil, že Perplexity prostřednictvím svého nástroje neoprávněně vstupuje do zákaznických účtů. Nejde ovšem jen o bezpečnost, AI agenti totiž ohrožují způsob, jakým internetové obchody posledních dvacet let vydělávaly.
Co se dočtete dál
- Proč Amazon zaútočil na autonomního nákupního agenta Perplexity.
- Jak AI mění rozhodování zákazníků při výběru produktů.
- Do jaké míry mohou AI agenti nahradit lidské dokončení nákupu.
- Jak změní autonomní nákupy zákaznický prožitek a pocit uspokojení.