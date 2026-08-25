Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni se objem vkladů zvýšil o 12,6 procenta, rostly sázky ve všech hlavních typech hazardních her. Objem vyplacených výher meziročně vzrostl o 13 procent na 539,6 miliardy korun. Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Finanční správy o hazardní dani, které má ČTK k dispozici.
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Dominantní podíl na sázkách dlouhodobě mají technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich v prvním pololetí vsadili 452,1 miliardy korun, meziročně o 12,4 procenta víc. Sázky v technických hrách tak tvořily 78,6 procenta veškerých vkladů do hazardních her. Na výhrách vyplatili provozovatelé technických her 432,5 miliardy korun, o 12,6 procenta víc než před rokem.
Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, lidé do nich v prvním pololetí vložili 71 miliard korun. Ve srovnání s loňským prvním pololetím se objem sázek zvýšil o 1,5 procenta. Vyplacené výhry dosáhly 62,8 miliardy korun, meziročně vzrostly o 1,3 procenta.
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Nejrychleji v prvním pololetí rostl objem sázek v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky či karty. Meziročně se zvýšil o 48 procent na 38,6 miliardy korun. Ještě výraznějším tempem rostl objem výher v živých hrách, když se meziročně zvýšil o 50,6 procenta na 36 miliard korun.
Okrajovým segmentem sázek zůstávají loterie. Lidé v nich vsadili 13,1 miliardy korun, což představuje 2,3 procenta veškerých hazardních sázek. Meziročně se objem sázek zvýšil o 6,5 procenta. Vyplacené výhry v loteriích dosáhly 8,2 miliardy korun, o 11,3 procenta víc než před rokem.
U ostatních kategorií hazardních her, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, byl objem sázek v prvním pololetí zanedbatelný.
Podíl jednotlivých druhů hazardních her v prvním pololetí 2026:
|Druh
|Sázky (v mld. Kč)
|Rozdíl proti prvnímu pololetí 2025 (v pct)
|Podíl na celkových sázkách (v pct)
|Objem vyplacených výher (v mld. Kč)
|Technická hra (zejména automaty)
|452,06
|12,4
|78,6
|432,55
|Kurzové sázky
|71,04
|1,5
|12,4
|62,83
|Živá hra (např. Ruleta, kostky, karty)
|38,6
|48
|6,7
|36,03
|Loterie (např. Sportka, stírací losy)
|13,12
|6,5
|2,3
|8,16
|CELKEM
|574,83
|12,6
|100
|539,56
Zdroj: Finanční správa
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