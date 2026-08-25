Lidé v Česku vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím loni se objem vkladů zvýšil o 12,6 procenta, rostly sázky ve všech hlavních typech hazardních her. Objem vyplacených výher meziročně vzrostl o 13 procent na 539,6 miliardy korun. Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Finanční správy o hazardní dani, které má ČTK k dispozici.

Dominantní podíl na sázkách dlouhodobě mají technické hry, mezi které se řadí zejména výherní automaty. Lidé v nich v prvním pololetí vsadili 452,1 miliardy korun, meziročně o 12,4 procenta víc. Sázky v technických hrách tak tvořily 78,6 procenta veškerých vkladů do hazardních her. Na výhrách vyplatili provozovatelé technických her 432,5 miliardy korun, o 12,6 procenta víc než před rokem.

Na druhém místě co do objemu vsazených peněz byly kurzové sázky, lidé do nich v prvním pololetí vložili 71 miliard korun. Ve srovnání s loňským prvním pololetím se objem sázek zvýšil o 1,5 procenta. Vyplacené výhry dosáhly 62,8 miliardy korun, meziročně vzrostly o 1,3 procenta.

Nejrychleji v prvním pololetí rostl objem sázek v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky či karty. Meziročně se zvýšil o 48 procent na 38,6 miliardy korun. Ještě výraznějším tempem rostl objem výher v živých hrách, když se meziročně zvýšil o 50,6 procenta na 36 miliard korun.

Okrajovým segmentem sázek zůstávají loterie. Lidé v nich vsadili 13,1 miliardy korun, což představuje 2,3 procenta veškerých hazardních sázek. Meziročně se objem sázek zvýšil o 6,5 procenta. Vyplacené výhry v loteriích dosáhly 8,2 miliardy korun, o 11,3 procenta víc než před rokem.

U ostatních kategorií hazardních her, jako jsou například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, byl objem sázek v prvním pololetí zanedbatelný.

Podíl jednotlivých druhů hazardních her v prvním pololetí 2026:

Druh Sázky (v mld. Kč) Rozdíl proti prvnímu pololetí 2025 (v pct) Podíl na celkových sázkách (v pct) Objem vyplacených výher (v mld. Kč)
Technická hra (zejména automaty) 452,06 12,4 78,6 432,55
Kurzové sázky 71,04 1,5 12,4 62,83
Živá hra (např. Ruleta, kostky, karty) 38,6 48 6,7 36,03
Loterie (např. Sportka, stírací losy) 13,12 6,5 2,3 8,16
CELKEM 574,83 12,6 100 539,56

 

Zdroj: Finanční správa

 

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