Společnost JRD je mezi českými developery brána za průkopníka a lídra v oblasti energeticky úsporného bydlení. A příští rok na jaře plánuje zahájit výstavbu svého dosud nejinovativnějšího bytového domu. Projekt s názvem EcoCare Residence je unikátní v tom, kolik „zelených“ technologií v domě integruje. Od fotovoltaiky přes větrné turbíny až po kořenovou čistírnu takzvané šedé vody. Čtyřpodlažní dřevostavba s 30 byty vyroste v Měcholupech poblíž vlakové stanice Praha-Hostivař.
„Většinu jednotlivých opatření už děláme nyní, tam, kde je to možné,“ říká Jan Řežáb, zakladatel JRD. „EcoCare je unikátní svou komplexitou,“ dodává s tím, že by byl rád, kdyby šly tímto směrem i další novostavby. Řežáb přitom o podobném rezidenčním developmentu, který by spojoval tolik technologií v jeden řízený celek, ve světě neví.
Co se dočtete dál
- Kolik bytový dům ušetří energie a pitné vody.
- Jaké další nadstandardní prvky nabídne.
- Kolik budou v rezidenčním projektu stát byty a kdy bude hotový.
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