V úterý dopoledne hrozil na českých kolejích průšvih. Na nádraží v Karviné se dala do pohybu odstavená souprava nákladních vagonů, která mířila po mírném spádu směrem na Bohumín.
Nakonec se dostala z nádraží jen kousek. Rozhodující podíl na tom měla nečekaná hrdinka – mladá strojvedoucí, která na nádraží chvíli před tím zastavila s jiným vlakem. HN to potvrdily dva zdroje obeznámené s případem.
Co se dočtete dál
- Co přesně stalo a co hrozilo?
- Jakou roli sehrála strojvedoucí?
- A co se bude dít dál?
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