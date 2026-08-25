V úterý dopoledne hrozil na českých kolejích průšvih. Na nádraží v Karviné se dala do pohybu odstavená souprava nákladních vagonů, která mířila po mírném spádu směrem na Bohumín.

Nakonec se dostala z nádraží jen kousek. Rozhodující podíl na tom měla nečekaná hrdinka – mladá strojvedoucí, která na nádraží chvíli před tím zastavila s jiným vlakem. HN to potvrdily dva zdroje obeznámené s případem.

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Co se dočtete dál

  • Co přesně stalo a co hrozilo?
  • Jakou roli sehrála strojvedoucí?
  • A co se bude dít dál?