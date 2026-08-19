Správa železnic (SŽ) plánuje na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou zlepšit mobilní signál. Začala proto hledat projektanta a zhotovitele vylepšení sítě 5G. Na pěti místech by měly vzniknout nové vysílače, šíření signálu by pak měli zajistit mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena v tendru je 168,7 milionu korun. Projekt by měl být hotový na začátku roku 2028. SŽ o tom informovala v tiskové zprávě.
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Projekt počítá s lepším pokrytím hlavního koridoru signálem 5G, což by mělo zajistit vyšší kvalitu hlasových a datových služeb pro cestující. Vítěz tendru by měl podle zadání nejprve vytvořit projekt, následně ale bude zodpovědný i za samotné stavební práce.
S pokrytím všech hlavních železničních koridorů 5G signálem počítá programové prohlášení vlády, připomněl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD). „Pokud chceme, aby byla železnice skutečnou alternativou k cestování autem, musí nabídnout i služby, které dnes cestující považují za samozřejmost. Mezi ně patří stabilní a rychlé datové připojení, ať už lidé ve vlaku pracují, telefonují nebo využívají další služby. Kvalitní datové pokrytí je ale důležité také pro další digitalizaci železnice a bezpečný provoz, včetně rozvoje systémů souvisejících s ETCS,“ uvedl Bednárik. ETCS je evropský zabezpečovací systém.
Podle SŽ by cestující po vylepšení signálu měli být na trase online po celou dobu jízdy. „Zlepšení signálu ve vlacích přinese nepřerušované hovory, kvalitnější datové připojení a celkově vyšší komfort cestování. Klíčová je přitom součinnost s mobilními operátory, se kterými na tomto projektu spolupracujeme,“ podotkl generální ředitel Tomáš Tóth.
Všechny nové stožáry, které na trati vzniknou, bude podle správy možné využít i pro šíření současného rádiového signálu GSM-R, který se používá pro komunikaci mezi traťovou a palubní částí vlakového zabezpečovače ETCS. Stejně tak poslouží systému FRMCS, který GSM-R v budoucnu nahradí.
V červnu Správa železnic s operátory dokončila pokrytí mobilní sítí ve dvou železničních tunelech na koridoru. Konkrétně jde o Vítkovské tunely v Praze a Krasíkovský tunel mezi Českou Třebovou a Olomoucí.
V dalších letech plánuje Správa železnic spolu s operátory posílit signál celkem ve 158 lokalitách podél čtyř koridorů – mezi Prahou a Chebem, Prahou a Českými Budějovicemi, Prahou a Děčínem a Přerovem a Břeclaví.
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