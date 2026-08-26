První česká firma vysoudila odškodné od amerického vyhledávače Google za to, že ji nezákonně vytlačoval z trhu. Společnosti Heureka, která na Google podala žalobu za jeho praktiky v letech 2013 až 2016, má zaplatit náhradu ušlého zisku 250 milionů korun a dalších 150 milionů na úrocích.
Rozhodl o tom v úterý Městský soud v Praze. Důvodem je, že americký kolos v roce 2013 spustil vlastní cenový srovnávač Google Nákupy a ve výsledcích vyhledávání ho začal zvýhodňovat před konkurencí.
Pro Google je přitom stanovená výše odškodného vlastně úspěch. Mohlo totiž být klidně i téměř dvojnásobné.
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- Na čem rozhodnutí soudu stálo.
- Co pro něj bylo největším problémem k řešení a jak se s tím vypořádal
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