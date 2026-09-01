Představte si, že byste mohli investovat do třídy aktiv, která slibuje vysoký výnos, jenž je navíc zcela nezávislý na tom, co se děje na trzích s akciemi, dluhopisy, komoditami nebo nemovitostmi. Má to jediný háček: vaše výplata závisí na úmrtí cizích lidí. Koncept investic do životních pojistek, známý jako life settlement, na jehož vrcholu stojí strukturované cenné papíry s morbidním, leč trefným názvem death bonds (dluhopisy smrti), představuje fascinující kapitolu finančnictví. Jak tento trh funguje, jak výnosná je to investice a mohou na ní vydělat i čeští investoři?

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Co se dočtete dál

  • Jak se z epidemie AIDS zrodily dluhopisy smrti.
  • Jak fungují investice do životních pojistek jiných lidí.
  • V čem jsou výhody a rizika takové investice.

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