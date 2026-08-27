Investiční skupina Sandberg Capital Martina Fedora a Michala Ryboviče s byznysovým těžištěm v Česku a na Slovensku vstupuje na nový trh. Vůbec první svoji investici dotáhla v Polsku. Majitel známých tuzemských IT firem Seyfor a Daktela u našich severních sousedů zacílil také na zcela nový obor.
Už na jaře Michal Rybovič v rozhovoru pro HN popisoval své plány s novým, v pořadí třetím a dosud největším fondem, nově otevřenou kanceláří v Praze a také chystaným „útokem“ na Polsko. Teď se jeho slova naplňují.
Co se dočtete dál
- Co Sandberg v Polsku koupil.
- Jaká mohla být cena obchodu.
- Co si slibuje od nového oboru.
- Jaké další plány Sandberg má.