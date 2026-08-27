Investiční skupina Sandberg Capital Martina Fedora a Michala Ryboviče s byznysovým těžištěm v Česku a na Slovensku vstupuje na nový trh. Vůbec první svoji investici dotáhla v Polsku. Majitel známých tuzemských IT firem Seyfor a Daktela u našich severních sousedů zacílil také na zcela nový obor.

Už na jaře Michal Rybovič v rozhovoru pro HN popisoval své plány s novým, v pořadí třetím a dosud největším fondem, nově otevřenou kanceláří v Praze a také chystaným „útokem“ na Polsko. Teď se jeho slova naplňují.

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Co se dočtete dál

  • Co Sandberg v Polsku koupil.
  • Jaká mohla být cena obchodu.
  • Co si slibuje od nového oboru.
  • Jaké další plány Sandberg má.