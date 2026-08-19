Na českém pekárenském trhu, kterému dlouhodobě dominuje holding Agrofert, se domluvil největší obchod za posledních sedm let. Tehdy Penam, který patří Agrofertu, ovládl konkurenční United Bakeries.

Nyní má nového majitele současná dvojka na trhu, která vyprodukuje měsíčně 25 milionů kusů pečiva a zásobuje přes 1500 odběrných míst, mezi nimi třeba i prodejny Lidl či Kaufland. A i v tomto případě je kupcem tuzemský konkurent z branže.

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