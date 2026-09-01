Česká e-commerce po covidovém vystřízlivění znovu roste. Na platformě Shoptet, kde běží nadpoloviční většina tuzemských e-shopů a podle odhadu firmy přes ni prochází 35 až 40 procent obratu trhu, rostou obchodníci meziročně o 22 procent. Do překotného vývoje prodeje a nakupování na internetu nyní přichází další velká změna. Část nákupů začínají přebírat AI agenti, pověření svými lidskými majiteli. „Budou nejdřív nakupovat věci, kde nehraje roli vkus ani emoce,“ říká šéf Shoptetu Jan Hospodka. V rozhovoru vysvětluje, jak se mění nákupní chování Čechů a proč je nejlepší obranou proti čínským tržištím vlastní unikátní produkt.
Jaký je dnes podle dat Shoptetu stav české e-commerce?
Kondice je podle mě skvělá. E-shopy na Shoptetu rostou meziročně zhruba o 22 procent.
Jak velký podíl na trhu máte?
Ten je těžké přesně určit. Měříme ho dvěma způsoby – podle počtu e-shopů a podle podílu na celkovém obratu. V prvním kritériu je náš podíl nadpoloviční, ve druhém se pohybujeme kolem 35 až 40 procent. Berte to ale jako odhad, protože například hlavně u asijských marketplace, jako jsou Temu nebo AliExpress, přesná čísla nejsou.
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