Nově se tvořící investiční skupina Petra Kellnera mladšího dostává jasnější kontury. Syn tragicky zesnulého zakladatele PPF si z rodinného vypořádání loni odnesl 1,8 miliardy eur, tedy v přepočtu zhruba 44 miliard korun, a na jejich správu a investice založil vlastní family office pod názvem Palmont. Jeho řízením pověřil nizozemského právníka Bastiaana Kouta a českého investičního manažera Adama Páleníčka.
Tato sestava si nedávno připsala svoji první viditelnou investici, když koupila tuzemského tradičního výrobce klobouků, společnost Tonak. Petr Kellner nyní oznámil příchod dalších zajímavých jmen, která tým Palmontu posílí. Jejich angažmá souvisí se vznikem jednotlivých investičních divizí. Ty budou pokrývat oblasti, ve kterých chce skupina dlouhodobě působit.