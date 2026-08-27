Ceny zemního plynu v Evropě by se podle analytiků v zimě kvůli nízkým zásobám mohly poprvé od energetické krize před čtyřmi lety vyšplhat nad 100 eur (zhruba 2400 korun) za megawatthodinu (MWh). Ve čtvrtek to uvedl server CNBC. Plnění zásobníků plynu v Evropě letos komplikují výpadky v dodávkách zkapalněného zemního plynu (LNG) z Blízkého východu, které jsou důsledkem vojenského konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem.
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Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc se ve čtvrtek odpoledne ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku pohybovala v blízkosti 67 eur za MWh. Před začátkem konfliktu na Blízkém východě se nacházela nedaleko 30 eur za MWh.
Analytik Tancrede Fulop ze společnosti Morningstar předpověděl, že kombinace omezených zásob a chladné zimy by mohla vést k růstu cen plynu na 90 až 120 eur za MWh. Analytici americké banky Goldman Sachs uvedli, že pokud se vývoz LNG z Blízkého východu bude v příštím roce jen postupně normalizovat, budou muset ceny stoupnout nad 100 eur za MWh, aby se omezila poptávka v Asii a zajistil dostatek plynu pro Evropu.
Kromě konfliktu na Blízkém východě zkomplikovalo plnění zásobníků plynu v Evropě i mimořádně teplé počasí. To vedlo k většímu využívání klimatizací, což zvýšilo spotřebu elektřiny, na jejíž výrobě v Evropské unii se plyn podílí zhruba šestinou. Vedra navíc vedla k poklesu výroby elektřiny v jaderných elektrárnách.
Zásobníky plynu v EU jsou nyní podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) naplněny z méně než 64 procent, zatímco loni ve stejnou dobu to bylo kolem 76 procent a o rok dříve kolem 92 procent.
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„Evropa nyní směřuje k tomu, že do zimy vstoupí s nedostatečnou rezervou pro případ pozdních zimních mrazů,“ uvedl analytik Matt Drinkwater ze společnosti Energy Aspects. Dodal, že pokud se dodávky LNG z Blízkého východu do zimy nevrátí na vysoké úrovně, bude Evropa čelit vysokým cenám plynu a v nejhorším scénáři také omezování spotřeby plynu v průmyslu.
Zásobníky plynu se letos plní pomalejším tempem i v Česku. Podle GIE jsou nyní plné zhruba z 69 procent, zatímco před rokem to bylo kolem 85 procent. Ministerstvo průmyslu a obchodu nicméně ČTK na konci července sdělilo, že navzdory pomalejšímu doplňování zásob v Česku tuto zimu nedostatek plynu nehrozí.
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