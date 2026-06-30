Po měsících napětí si energetické trhy alespoň částečně oddechly. Lodní doprava v Hormuzském průlivu se postupně vrací do normálu a bezprostřední obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu polevily. Příměří je však velmi křehké, minimálně jednu obchodní loď zasáhla střela, několik tankerů zase Íránci vrátili zpět. Dodávky LNG z Perského zálivu se budou obnovovat ještě dlouho. O cenách rozhodne především vývoj v Asii, která je na dodávkách z regionu výrazně závislejší. Ředitel MET Group pro Českou republiku Pavel Balada vysvětluje, jak se po ruské invazi na Ukrajinu změnil světový obchod s LNG, proč se Spojené státy staly klíčovým dodavatelem pro Evropu. Mluví také o tom, proč firmy stále více hledají dlouhodobou cenovou jistotu, jaké výhody může přinést navázání části kontraktů na americký benchmark Henry Hub místo evropského TTF a proč bude zemní plyn ještě řadu let nezbytnou součástí evropské energetiky. Skupina MET Group patří mezi největší obchodníky se zemním plynem v Evropě. Působí na 33 energetických trzích a loni zobchodovala 242 miliard metrů krychlových plynu.
Co se dočtete dál
- Proč dnes o cenách plynu více než Evropa rozhoduje Asie.
- Jakou roli přebral americký LNG po výpadku ruských dodávek.
- Jak mohou firmy změnit způsob nákupu plynu.
- K čemu bude skupině MET vlastní tanker na LNG a kdy vypluje.
- Jak dlouho bude zemní plyn součástí evropské energetiky.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.