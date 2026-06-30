Po měsících napětí si energetické trhy alespoň částečně oddechly. Lodní doprava v Hormuzském průlivu se postupně vrací do normálu a bezprostřední obavy z dlouhodobého přerušení dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu polevily. Příměří je však velmi křehké, minimálně jednu obchodní loď zasáhla střela, několik tankerů zase Íránci vrátili zpět. Dodávky LNG z Perského zálivu se budou obnovovat ještě dlouho. O cenách rozhodne především vývoj v Asii, která je na dodávkách z regionu výrazně závislejší. Ředitel MET Group pro Českou republiku Pavel Balada vysvětluje, jak se po ruské invazi na Ukrajinu změnil světový obchod s LNG, proč se Spojené státy staly klíčovým dodavatelem pro Evropu. Mluví také o tom, proč firmy stále více hledají dlouhodobou cenovou jistotu, jaké výhody může přinést navázání části kontraktů na americký benchmark Henry Hub místo evropského TTF a proč bude zemní plyn ještě řadu let nezbytnou součástí evropské energetiky. Skupina MET Group patří mezi největší obchodníky se zemním plynem v Evropě. Působí na 33 energetických trzích a loni zobchodovala 242 miliard metrů krychlových plynu.

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Co se dočtete dál

  • Proč dnes o cenách plynu více než Evropa rozhoduje Asie.
  • Jakou roli přebral americký LNG po výpadku ruských dodávek.
  • Jak mohou firmy změnit způsob nákupu plynu.
  • K čemu bude skupině MET vlastní tanker na LNG a kdy vypluje.
  • Jak dlouho bude zemní plyn součástí evropské energetiky.
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