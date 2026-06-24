Ministerstvo průmyslu v těchto týdnech dokončuje finální podobu takzvaných kapacitních mechanismů, které celá energetika horlivě očekává. Jde o zásadní opatření, které má umožnit výstavbu flexibilních plynových elektráren coby náhrady za končící uhlí. Jejich zavedení bude pro stát znamenat náklady ve výši několika miliard korun ročně, což se odrazí v cenách elektřiny. Systém je však koncipován tak, že kdo přizpůsobí svou spotřebu situaci na trhu, zaplatí méně.

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Co se dočtete dál

  • Jak bude kapacitní trh v Česku fungovat.
  • Kdy proběhnou první aukce a kdo se do nich bude moci přihlásit.
  • Jak se platby projeví v cenách elektřiny a jak mohou reagovat spotřebitelé.
  • Jaká rizika jsou se zavedením kapacitního trhu v Česku spojená.
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