Ministerstvo průmyslu v těchto týdnech dokončuje finální podobu takzvaných kapacitních mechanismů, které celá energetika horlivě očekává. Jde o zásadní opatření, které má umožnit výstavbu flexibilních plynových elektráren coby náhrady za končící uhlí. Jejich zavedení bude pro stát znamenat náklady ve výši několika miliard korun ročně, což se odrazí v cenách elektřiny. Systém je však koncipován tak, že kdo přizpůsobí svou spotřebu situaci na trhu, zaplatí méně.
Co se dočtete dál
- Jak bude kapacitní trh v Česku fungovat.
- Kdy proběhnou první aukce a kdo se do nich bude moci přihlásit.
- Jak se platby projeví v cenách elektřiny a jak mohou reagovat spotřebitelé.
- Jaká rizika jsou se zavedením kapacitního trhu v Česku spojená.
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