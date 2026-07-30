Bohumínský areál tradičního výrobce Bochemie, připojený k tamnímu železničnímu dopravnímu uzlu, prošel v poslední době viditelnou proměnou. Historické a citlivě zrekonstruované cihlové budovy původní fabriky doplnilo několik zbrusu nových automatizovaných provozů. „Jediné, co musíme manuálně udělat, je otevřít dveře,“ říká s trochou nadsázky u otevřených dveří jednoho kontejneru uprostřed výrobní haly David Vodička, člen představenstva společnosti GAZ Energy a syn majitele skupiny Bochemie Miloslava Vodičky.

GAZ Energy se před nedávnem vydělila z mateřské firmy s cílem rozjet výrobu bateriových systémů, tedy technologie, která aktuálně zažívá nejen v tuzemské energetice boom jako žádná jiná. Brány bohumínského závodu tak aktuálně každý den opouští tři obří bateriové úložiště o hmotnosti 43 tun. Jejich cílem jsou staveniště velkých bateriových projektů, jako jsou Stonava, Tušimice, ale také třeba vzdálená finská Rautavaara.

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Co se dočtete dál

  • Jak vznikají české velkokapacitní baterie.
  • Kolik úložišť již GAZ Energy vyrobila.
  • Kdo jsou zákazníci GAZ Energy.
  • Jaké další investice plánuje společnost v bohumínském areálu.

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