Dva a půl roku staré Elektroenergetické datové centrum (EDC) bylo dodnes spojováno především se sdílením elektřiny, registrací sdílejících subjektů a evidencí toho, kdo komu kolik elektřiny nasdílí. Jak ovšem uvádí i zástupci samotného centra, komunitní energetika nikdy nebyla důvodem jeho vzniku a představuje jen zlomek funkcionalit, které má centrum v tuzemské energetice zajišťovat. Zjednodušeně se právě v EDC mají sbíhat v reálném čase veškerá data o tom, co se v energetice děje, která pak všem hráčům budou k dispozici pro bezpečný provoz a zamezení výpadkům.
Kvůli tomu vypsalo EDC, financované všemi spotřebiteli poplatkem v cenách elektřiny, už před dvěma lety tendr na dodávku robustního IT systému v odhadované hodnotě 1,75 miliardy korun bez DPH. Dodnes se však nepodařilo vybrat vítěze a v úterý vedení centra oznámilo, že celou soutěž ruší.
Co se dočtete dál
- Proč EDC miliardovou zakázku zrušilo.
- Jak chce nyní centrum zajistit digitalizaci tuzemské energetiky.
- Jak se to odrazí v cenách elektřiny.
- Jaké nové funkce bude EDC od srpna mít.
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