Na exportu zkapalněného plynu (LNG) závislý Katar chce klíčovou energetickou komoditu dostat co nejrychleji na světový trh. Během neděle vpluly do Hormuzského průlivu díky příměří v bojích mezi USA a Íránem hned čtyři tankery, jejichž cílem je plyn zkapalněný při teplotě minus 160 stupňů rychle naložit a odvézt zákazníkům.
Při restartu produkce v průmyslovém areálu Ras Laffan, kde jsou hlavní zařízení na zkapalňování plynu, ale v neděli večer došlo k velkému výbuchu. Ten byl slyšet až v 80 kilometrů vzdáleném hlavním městě Dauhá. Obyvatelům se tím připomněly březnové útoky íránských raket, které největší exportní terminál na LNG poškodily a donutily státní společnost Qatar Energy zastavit těžbu plynu.
Co se dočtete dál
- Jak vážná je nehoda v areálu Ras Laffan, při níž zahynulo více lidí než při útocích Íránců.
- Kolik LNG Katar vyvezl a jak poškozené jsou zařízení po útocích Íránu.
- Jaký je podíl Kataru na dodávkách plynu do Evropy.
- Jaké jsou budoucí plány.
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