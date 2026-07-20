Pokud budeme trvat na všem, co jsme si ohledně Green Dealu schválili, může být v Evropě příští rok nedostatek zemního plynu. Tak se dá shrnout argumentace, se kterou Česko vystoupilo proti jedné z důležitých součástí evropské snahy maximálně snížit škodlivé emise. Jde o pravidla pro emise metanu – ten sice v atmosféře zůstává výrazně kratší dobu než oxid uhličitý, zato ale způsobuje mnohem větší oteplování.

„Cena ropy a plynu už teď závisí na tom, jak se Donald Trump vyspí. Vzhledem k tomu, jak se chová ohledně Íránu a Hormuzského průlivu, není podle nás dobrý nápad dělat kroky, které mohou přispět k dalšímu zdražení dovážené ropy a plynu,“ řekl HN mimo záznam zdroj z české státní správy, který se tématem zabývá.

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Co se dočtete dál

  • Česko zbytek EU ujistilo, že plně podporuje „environmentální ambice EU“. Jak tedy chce pravidla pro metan změnit?
  • Jak velkou podporu Česko získalo a postoj které země teď nejspíš bude rozhodující.
  • Co chystá Evropská komise a proč to Česku asi nebude stačit.
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