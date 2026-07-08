Období letních prázdnin plynaři obvykle využívají k naplnění zásobníků před nadcházející topnou sezonou. Letošek je výjimkou. České i evropské zásobníky jsou ve druhém červencovém týdnu plné jen z poloviny, což je jen o něco málo více než touto dobou v roce 2021. Když tehdy Rusko zastavilo toky plynu na západ, neměla Evropa kam sáhnout a musela čelit extrémnímu zdražení energií.

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Co se dočtete dál

  • Kolik je plynu v zásobnících a kolik ho bylo ve stejný den v minulých letech.
  • Proč se obchodníci do plnění zásobníku nehrnou.
  • Kolik kapacity v zásobnících je již zarezervováno.
  • Jaké faktory mohou vyvolat výrazný růst cen plynu.
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