Konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, jenž měl podle amerického prezidenta Donalda Trumpa skončit za čtyři týdny, trvá už šest měsíců. Obě strany po sobě ve dvou horkých fázích vystřílely tisíce raket a dronů. Nyní se situace v Hormuzské úžině, kudy proudí pětina světové produkce ropy a paliv, opět zklidňuje.
Katarský premiér a ministr zahraničí Muhammad bin Abd al-Thání vyrazil jednat přímo do Teheránu, aby tlačil na dočasnou dohodu o průjezdu Hormuzem. Omán, který leží na druhé straně Hormuzské úžiny, zase pokročil v jednáních o trvalejších pravidlech pro bezpečný průjezd tankerů úžinou.
Ochotu k deeskalaci naznačil americký ministr zahraničí Marco Rubio, když prohlásil, že „prozatím“ není pravděpodobné, aby USA zahájily nové útoky. Američané ale zároveň minulý týden zostřili vůči Íránu sankce zahrnující desítky subjektů i lodí. A hrozí širšími sankcemi proti zahraničním firmám a bankám, které budou s Íránem obchodovat. Teherán to označuje za „ekonomickou válku“.
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- Jaké cenové rozpětí pro ropu analytici předpokládají.
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