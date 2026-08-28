Česká ekonomika v letošním druhém čtvrtletí rostla meziročně o 1,9 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) v pátek mírně snížil svůj původní odhad z konce července, v němž předpokládal dvouprocentní růst. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,4 procenta.
Meziroční růst HDP pozitivně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností, které vzrostly o 2,7 procenta. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí byly vyšší o procento. Tvorba hrubého fixního kapitálu se zvýšila o 7,1 procenta a saldo zahraničního obchodu se snížilo o 20,5 miliardy na 99 miliard korun.
Negativní vliv měla naopak změna stavu zásob. Činila 17,6 miliardy korun, což ale bylo o 17,9 miliardy méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.
Mezičtvrtletní vývoj HDP zůstal nezměněný proti prvnímu červencovému odhadu ČSÚ. „Na straně poptávky byly hlavními faktory mezičtvrtletního růstu hrubého domácího produktu ve druhém čtvrtletí výdaje na konečnou spotřebu domácností, tvorba hrubého fixního kapitálu a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla změna stavu zásob,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
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Hrubá přidaná hodnota (HPH), tedy rozdíl mezi produkcí zboží a služeb a náklady na produkci, se meziročně zvýšila o 1,8 procenta. Její růst ovlivnily zejména průmysl, obchod, doprava, ubytování, pohostinství a informační a komunikační činnosti.
Celková zaměstnanost se ve druhém čtvrtletí meziročně zvýšila o 1,5 procenta. Celkem bylo odpracováno o 2,8 procenta hodin více. Objem mzdových nákladů vzrostl o 7,1 procenta.
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