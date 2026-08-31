Obrat českých videoherních studií byl v roce 2024 i 2025 vyšší než devět miliard korun. Předloni výnosy vývojářů skokově vzrostly meziročně o 68 procent na 9,19 miliardy korun. Následně v roce 2025 klesly o 1,2 procenta na 9,08 miliardy korun. V Česku stále roste počet herních studií a počet pracovníků ve videoherním odvětví. Většina firem je ale spíše menších a zaměstnává méně než deset zaměstnanců, nad 250 pracovníků má jen několik společností. Asociace českých herních vývojářů o tom informovala v tiskové zprávě, kterou má ČTK k dispozici.
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K celkovému vývoji v obratu českých vývojářů přispěla podle asociace dlouhodobě zavedená studia a mezinárodní úspěch českých her. Do hodnoty za rok 2024 se kvůli fiskálnímu vykazování firem promítla také část obratu spojená s vydáním Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios, přestože hra vyšla až v únoru 2025. V minulém roce česká studia vydala 45 her, z čehož bylo devět v takzvaném early access, tedy předběžném režimu. Zároveň také vytvořily 12 rozšíření, tedy takzvaných DLC.
V letošním roce asociace eviduje v herních studiích 3092 pracovníků, o 327 více než při posledním sběru dat v roce 2024. To je nárůst téměř o 12 procent. V roce 2025 firmy vytvořily 310 nových pracovních pozic a pro letošní rok plánují vznik dalších 250 míst.
Kulturní export
V Česku nyní působí 178 herních studií. Zhruba 76 procent z nich má méně než deset pracovníků, 15 procent zaměstnává deset až 49 lidí, sedm procent má 50 až 249 zaměstnanců a dvě procenta přes 250 pracovníků. V českém vlastnictví je 93 procent společností. V Praze sídlí 52 procent studií, v Brně 18 procent, v Ostravě čtyři procenta a v ostatních regionech 26 procent firem. Ženy tvoří přes 21 procent pracovníků, podíl zahraničních zaměstnanců je víc než 26 procent.
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Počet nově založených studií však v posledních letech podle asociace klesá a nedosahuje ani deseti nových herních firem ročně. „Více než devítimiliardový obrat a přes 3000 lidí ukazují, že české hry patří k nejvýkonnějším kulturním exportům země. Pro další etapu růstu proto potřebujeme pracovat na komplexním ekosystému pro rozvoj vývoje her, který pomůže vzniku nových startupových týmů a malým a středně velkým firmám vyrůst,“ řekl předseda Asociace českých herních vývojářů Pavel Barák.
V posledních letech v českém videoherním prostředí rezonovalo hlavně vydání historické hry Kingdom Come: Deliverance 2. K tomu Warhorse loni přidal ještě tři rozšíření a následně ohlásil práci na dvou nových projektech. Mezi další velká česká studia patří například Bohemia Interactive a SCS Software. Bohemia Interactive nyní pracuje například na čtvrtém díle vojenského simulátoru Arma a na dobrodružné hře Cosmo Tales. SCS Software je známý sérií Truck Simulator. Oblíbené Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator by měly podle informací studia vyjít také na herní konzole Xbox a PlayStation. Na popularitě získal v loňském roce nový díl ze série Mafia s přízviskem Domovina. Na tom pracovalo česko-americké studio Hangar 13 a tento rok ke hře vývojáři přidali rozšíření nazvané Muž cti.
Populární hry ale v Česku nevyvíjí pouze největší studia. Například brněnské Ashborne Games momentálně pracuje na předělávce strategické a obchodní hry The Guild. Jejich kolegové z Madfinger Games v roce 2024 vydali v předběžném přístupu vojenský simulátor Gray Zone Warfare. V českém videoherním prostředí v poslední době rezonovala také hra Scarlet Deer Inn od menšího studia Attu Games, která kombinuje ručně malovaná pozadí a animace vytvořené na základě vyšívaných snímků.
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