Domácnosti se musí v příštích měsících připravit na růst cen plynu. Nepůjde však o plošné zdražování, ceny se zvýší zejména v případě nových fixací. Vyplývá to z komentářů analytiků, které oslovila ČTK. Zdražování bude podle nich důsledkem současného růstu cen plynu na burze, která stoupá kvůli geopolitické nejistotě a slabšímu plnění evropských zásobníků s plynem. Další vývoj na trhu podle analytiků závisí na počasí a dalším vývoji situace na Blízkém východě.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh v pondělí překročila 70 eur (1690 korun) za megawatthodinu (MWh), je tak nejvýše od března.
Cena plynu se od začátku roku více než zdvojnásobila, upozornil analytik XTB Jiří Tyleček. „Hlavními důvody jsou nejistota kolem dodávek z Blízkého východu a nízký stav evropských zásobníků,“ vysvětlil. Evropské zásobníky jsou nyní naplněny přibližně ze 65 procent, přičemž obvyklá úroveň pro toto období činí kolem 80 procent. „Evropa tak bude pravděpodobně vstupovat do topné sezony s nejnižšími zásobami za pár desítek let,“ podotkl Tyleček.
Překonání cenové hranice 70 eur za MWh je podle spoluzakladatele a spolumajitele společnosti Electree Rubena Marady varovným signálem, že evropský trh s plynem vstupuje do dalšího období zvýšené nejistoty. Současný růst přitom podle něj souvisí především s nízkou naplněností evropských zásobníků, geopolitickým rizikem a obavami o dostupnost LNG.
Domácnosti se tak podle analytiků musí připravit na to, že ceníky dodavatelů půjdou nahoru. Zatím ale nepůjde o okamžité a plošné zdražování. Tyleček v této souvislosti upozornil na to, že růst cen na burze se sice do účtů odběratelů projevuje zpravidla s několikaměsíčním zpožděním, velkoobchodní ceny plynu ale rostou už několik měsíců. „Tento ochranný polštář se postupně vyčerpává. Nové ceníky i nabídky fixací proto pravděpodobně začnou zdražovat. A začátek podzimu vypadá jako ideální doba, kdy by k tomu mohlo začít docházet,“ míní Tyleček. Podle něj navíc na trhu převažují faktory, které budou ceny plynu tlačit nahoru i v dalších měsících, pro domácnosti tak podle něj může dávat smysl dlouhodobější fixace cen.
Drahá zima na obzoru. Plyn je kvůli válce v Zálivu nejdražší za tři a půl roku
Rovněž Marada neočekává, že by se současné zdražování promítlo do koncových cen plošně. „Záleží na tom, kdy a za jakých podmínek dodavatelé plyn nakoupili. Nejrychleji se projeví v nových nabídkách a produktech navázaných na aktuální trh,“ uvedl Marada. V případě, že by se cena kolem 70 eur udržela delší dobu, prostor pro další zlevňování by se podle něj uzavřel a nové ceníky by postupně zdražovaly. „Současná situace znovu ukazuje, jak důležitý je rozumný nákup dopředu a rozložení nákupů v čase,“ připomněl Marada.
Další vývoj bude podle analytiků záviset hlavně na počasí, průběhu zimy a situaci kolem konfliktu na Blízkém východě. „Studená zima, slabší výroba z větrných elektráren nebo oživení evropského průmyslu by cenu dále zvyšovaly. Výraznější zlevnění by naopak vyžadovalo uklidnění na Blízkém východě a obnovení dodávek LNG,“ podotkl Tyleček.
Podle Marady lze na trhu v případě, že se stávající situace nezlepší, přes zimu počítat s vysokými cenami a výraznou volatilitou. „Návrat k extrémům z roku 2022 ale v tuto chvíli nepovažujeme za základní scénář,“ dodal Marada.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit