Na tuzemském trhu fúzí a akvizic se schyluje k jednomu z největších obchodů roku. Blíží se prodej české a slovenské větve odpadové firmy Marius Pedersen, která ve svém oboru patří mezi lídry a pro investory vykazuje velmi zajímavá čísla: konsolidované tržby za loňský rok dosáhly téměř 400 milionů eur (9,5 miliardy korun), zisk EBITDA 113 milionů eur.
Co se dočtete dál
- Kdo patří mezi zájemce o Marius Pedersen.
- Kdo naopak z prodejního procesu vycouval.
- Jaký faktor hospodářské soutěže může vstoupit do hry.
- O jakou cenu zřejmě půjde.