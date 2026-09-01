Na tuzemském trhu fúzí a akvizic se schyluje k jednomu z největších obchodů roku. Blíží se prodej české a slovenské větve odpadové firmy Marius Pedersen, která ve svém oboru patří mezi lídry a pro investory vykazuje velmi zajímavá čísla: konsolidované tržby za loňský rok dosáhly téměř 400 milionů eur (9,5 miliardy korun), zisk EBITDA 113 milionů eur.

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Co se dočtete dál

  • Kdo patří mezi zájemce o Marius Pedersen.
  • Kdo naopak z prodejního procesu vycouval.
  • Jaký faktor hospodářské soutěže může vstoupit do hry.
  • O jakou cenu zřejmě půjde.