Továrna v Nymburce, která vyrábí průmyslovou chladicí techniku a zaměstnává zhruba 200 lidí, dostane nového vlastníka. Její mateřskou skupinu Kelvion kupuje za 4,1 miliardy dolarů (téměř 86 miliard korun) nadnárodní koncern s francouzskými kořeny SLB, dříve známý jako Schlumberger. Obchod je součástí mnohem větší sázky: firma, která vyrostla především na dodávkách technologií a službách pro ropný a plynárenský průmysl, chce získat výraznější pozici v rychle rostoucím světě datacenter a umělé inteligence.
Co se dočtete dál
- Nakolik Kelvion počítá s pokračováním výroby v Nymburce.
- Jakou roli v byznysu celé skupiny hrají datová centra.
- Jaké výhody bude mít spojení SLB a Kelvionu.