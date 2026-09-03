Mají lehce přes 30 zaměstnanců a deset let od startu vytáhli tržby na více než půl miliardy korun. Pražský start-up Windy, který záchranářům, pilotům či sportovcům nabízí expertní předpověď počasí a další vizuální podklady, je ve svém oboru světovou špičkou s vysokou návštěvností a roste i do velmi zajímavé finanční úrovně.

Ivo Lukačovič se poslední roky vedle Seznamu, který běží prakticky bez jeho exekutivních zásahů, baví tvorbou technologických start-upů. Melown Technologies, který softwarově modeluje 3D objekty podle leteckých snímků, prodal v roce 2019 švýcarské firmě Leica Geosystems AG za desítky milionů eur.

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