Česko bylo skoro vždycky křižovatkou Evropy, ale poslední roky to přestává zdejší infrastruktura zvládat. A vláda chce proto zvýšit mýtné – což by uvítal i státní rozpočet.
Nedávno se přitom odehrál jeden z těch momentů, které za pár sekund řeknou o politice víc než hodiny tiskových konferenci. Premiér Andrej Babiš (ANO) stojí před hloučkem novinářů a dostane dotaz na mýtné. Česko totiž trpí kamionovou dopravou stále víc a mýtné je proti sousedům spíše levné. Babiš vezme do ruky telefon, vytočí číslo ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) a zapne reproduktor. Zákulisní video zveřejnil o víkendu reportér České televize Petr Vašek.
„Ano, šéfe, poslouchám,“ ohlásí se v telefonu Bednárik. „Máte to mýtné navýšit tak, jak ho máte v Rakousku, aby ty kamiony jezdily i tam, ne?“ úkoluje Babiš. Marketing? Podle Bednárika to domluvené nebylo. Každopádně – hovor, který trval 70 vteřin, rozhýbal věci kolem mýtného víc než předchozí tři čtvrtě roku vládnutí.