Česko bylo skoro vždycky křižovatkou Evropy, ale poslední roky to přestává zdejší infrastruktura zvládat. A vláda chce proto zvýšit mýtné – což by uvítal i státní rozpočet.

Nedávno se přitom odehrál jeden z těch momentů, které za pár sekund řeknou o politice víc než hodiny tiskových konferenci. Premiér Andrej Babiš (ANO) stojí před hloučkem novinářů a dostane dotaz na mýtné. Česko totiž trpí kamionovou dopravou stále víc a mýtné je proti sousedům spíše levné. Babiš vezme do ruky telefon, vytočí číslo ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) a zapne reproduktor. Zákulisní video zveřejnil o víkendu reportér České televize Petr Vašek.

„Ano, šéfe, poslouchám,“ ohlásí se v telefonu Bednárik. „Máte to mýtné navýšit tak, jak ho máte v Rakousku, aby ty kamiony jezdily i tam, ne?“ úkoluje Babiš. Marketing? Podle Bednárika to domluvené nebylo. Každopádně – hovor, který trval 70 vteřin, rozhýbal věci kolem mýtného víc než předchozí tři čtvrtě roku vládnutí.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.