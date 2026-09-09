Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) ve spolupráci se společnostmi CENTRAL GROUP a KPMG pořádají ve středu 9. září 2026 Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který je tradičním místem setkání a diskuse vrcholných představitelů státu, samospráv, soukromého sektoru a odborníků. Řeší se zde klíčová témata a konkrétní opatření na podporu dostupnosti bydlení a stavebního rozvoje v ČR – včetně možností financování dostupného bydlení a nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů.
Živý přenos z pražského Obecního domu můžete sledovat od 10:00.
Pod 350 korun za hodinu už nikdo nejde. Drahý materiál i úbytek lidí připravují realitnímu trhu další cenový šok
Témata summitu:
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Politika a legislativa – bydlení a stavebnictví
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Ekonomika a financování – bydlení a stavebnictví
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Dostupnost bydlení a stavební rozvoj – konkrétní návrhy na zlepšení
Vystupující:
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Karel Havlíček – 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
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Zuzana Mrázová – ministryně pro místní rozvoj
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Hana Landová – vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva
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Daniel Ryšávka – ředitel Státního fondu podpory investic
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Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR)
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Zdeněk Zajíček – prezident Hospodářské komory
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František Lukl – předseda Svazu měst a obcí
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Jan Kasl – předseda České komory architektů
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Martin Vašek – generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a Stavební spořitelny
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Dušan Kunovský – zakladatel a generální ředitel CENTRAL GROUP
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Petr Kliment – ekonom a řídící partner KPMG v ČR
Moderuje Michala Hergetová.
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