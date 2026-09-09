Iniciativa pro dostupné bydlení (IDB) ve spolupráci se společnostmi CENTRAL GROUP a KPMG pořádají ve středu 9. září 2026 Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje, který je tradičním místem setkání a diskuse vrcholných představitelů státu, samospráv, soukromého sektoru a odborníků. Řeší se zde klíčová témata a konkrétní opatření na podporu dostupnosti bydlení a stavebního rozvoje v ČR – včetně možností financování dostupného bydlení a nastavení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Summit se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí České republiky, hlavního města Prahy, Institutu plánování a rozvoje Prahy a České komory architektů. 

Živý přenos z pražského Obecního domu můžete sledovat od 10:00.

Témata summitu:

  • Politika a legislativa – bydlení a stavebnictví

  • Ekonomika a financování – bydlení a stavebnictví 

  • Dostupnost bydlení a stavební rozvoj – konkrétní návrhy na zlepšení

Vystupující: 

  • Karel Havlíček – 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

  • Zuzana Mrázová – ministryně pro místní rozvoj 

  • Hana Landová – vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva 

  • Daniel Ryšávka – ředitel Státního fondu podpory investic  

  • Ondřej Boháč – ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR)  

  • Zdeněk Zajíček – prezident Hospodářské komory  

  • František Lukl – předseda Svazu měst a obcí 

  • Jan Kasl – předseda České komory architektů 

  • Martin Vašek – generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a Stavební spořitelny  

  • Dušan Kunovský – zakladatel a generální ředitel CENTRAL GROUP 

  • Petr Kliment – ekonom a řídící partner KPMG v ČR

Moderuje Michala Hergetová.

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