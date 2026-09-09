Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni utržil z prodeje výrobků, služeb a zboží přibližně 2,488 miliardy korun. Meziročně to bylo asi o 333,6 milionu korun víc. Za minulý rok vykázala čistý zisk 1,3 milionu korun, o rok dřív byl téměř 14,8 milionu korun. ČTK to ve středu zjistila z výroční zprávy podniku založené ve Sbírce listin.
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Na jaře 2022 koupila Aircraft Industries od jejího tehdejšího ruského majitele, firmy Ostov, skupina Omnipol. Jediným akcionářem kunovické firmy je akciová společnost LET Kunovice. Podnik se nyní orientuje především na trhy v jihovýchodní a střední Asii, v Africe a v Americe. Spolu s dopravním a transportním letounem L 410 UVP-E20 vyrábí i modernizovanou verzi L 410 NG, tedy nové generace. Obě letadla mohou přepravit až 19 pasažérů.
Rok 2025 byl podle generálního ředitele Tomáše Medříka pro společnost obdobím pokračujícího rozvoje. "Navázali jsme na stabilizaci z předchozích let a pokračovali v aktivitách směřujících k posílení naší pozice na globálním trhu s dopravními letouny," uvedl Medřík.
Firma podle něj dodávala letouny dosavadním i novým zákazníkům. "Obchodní aktivity byly nadále zaměřeny především na trhy v Asii, Africe a Latinské Americe. Prezentovali jsme se na významných mezinárodních veletrzích a odborných akcích, které přispěly k udržení kontaktu s obchodními partnery a k rozvoji dalších obchodních příležitostí," uvedl generální ředitel.
Kromě civilních verzí vyrábí Aircraft Industries také nákladní, ambulantní, výsadkové nebo pozorovací verze letadel. Loni firma dodala letouny například do Kazachstánu nebo Thajska, letos informovala o dodávkách svých letadel Chile.
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Spolu s výrobou letounů se společnost věnuje i jejich údržbě, provozuje též mezinárodní letiště Kunovice. Čistá aktiva podniku přesahovala na konci loňského roku 3,028 miliardy korun. Vlastní kapitál činil téměř 1,039 miliardy korun a cizí zdroje přes 1,783 miliardy korun. Na vědu a výzkum firma v minulém roce uvolnila zhruba 31,7 milionu korun, o rok dříve to bylo asi 36,2 milionu korun.
Loni pracovalo v Aircraft Industries v průměru 951 zaměstnanců, meziročně o 77 více. "Zaměřili jsme se na nábor nových zaměstnanců především do výrobních a odborných profesí. K 31. 12. 2025 jsme zaměstnávali celkem 1008 pracovníků. Současně jsme rozvíjeli spolupráci se studenty a mladými talenty prostřednictvím Střední školy letecké a partnerských institucí," uvedl Medřík.
Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Navazuje na devadesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Hlavním produktem leteckého závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo vyrobeno a do celého světa dodáno více než 1200. V provozu jsou ve více než 60 zemích.
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