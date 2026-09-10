Sněmovna ve středu večer přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede elektronickou evidenci tržeb (EET). Sněmovna odmítla pozměňovací návrh Senátu, který chtěl kromě jiného zrušit limit pro osvobození od daně z příjmů u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Evidence se podle Senátu neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s návrhy Senátu nesouhlasila. Zákon o EET tak nyní dostane k podpisu prezident republiky.
Pro senátní verzi zákona nehlasoval žádný z poslanců. Pro prosazení sněmovní verze hlasovalo 104 poslanců vládní koalice. Opozice hlasovala proti, případně se zdržela. Schválením zákona středeční schůze Sněmovny skončila.
Vláda si od obnovení EET od příštího roku bez nutnosti tisknout papírové účtenky slibuje hlavně narovnání podnikatelského prostředí. Díky znovuzavedení evidence mají mít podle odhadu ministerstva financí veřejné rozpočty o 14,4 miliardy korun vyšší příjmy. Součástí zákona jsou i další daňové změny. Opozice poukazuje na to, že v jejich důsledku se pak odhadovaný přínos pro státní pokladnu sníží.
Elektronická evidence tržeb nedokáže zázraky, které slibuje ministryně financí. Byla by ale škoda nevyužít možnosti, které nabízí
Senátem navržené změny by podle ministryně Schillerové znamenaly oslabení jednotlivých pravidel a snížení účinnosti celého systému, jehož cílem je mimo jiné oslabení šedé ekonomiky. „Jsem přesvědčena, že většina této Sněmovny chce stejně jako já účinnou a spravedlivě nastavenou evidenci tržeb,“ řekla poslancům. Vyzvala je, aby senátní změny odmítli a setrvali na sněmovním znění. Senátní změna by nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by prostor pro obcházení zákona, uvedla.
Ministryně odmítla i navrhovanou výjimku pro zemědělce prodávající vypěstované produkty přímo na farmě. Poslance informovala o infolince a webu k EET. Chystá i turné a informační brožuru pro podnikatele.
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„Naše úpravy jsou věcné, praktické a vedou k lepšímu, spravedlivějšímu a funkčnímu právnímu prostředí,“ řekl k pozměňovacím návrhům zástupce Senátu Tomáš Třetina (klub ODS a TOP 09). Senátoři podle něj chtěli opravit koncepční chyby i zbytečnou byrokracii. „Senát vám nevrací zákon s cílem jej zablokovat,“ ujistil poslance. Evidovat bezhotovostní platby znamená podle senátora totéž jako chtít po volajícím textovou zprávu s potvrzením, že volá.
Vysvětloval také, že v případě zaměstnaneckých benefitů chtěl Senát narovnání podmínek, protože volnočasové výhody nemají limit pro osvobození od daně z příjmů, ale ty zdravotní ho mají ve výši průměrné mzdy.
Rodinám s dětmi navrací schválený zákon takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil konsolidační balíček z roku 2023. Nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do 12procentní sazby daně z přidané hodnoty. Evidence se nebude vztahovat na předvánoční prodej ryb. Tiché víno má být na základě schváleného návrhu Radima Fialy (SPD) opět daňově uznatelným darem. Od daně osvobozuje spropitné zaměstnancům v restauracích.
Sněmovní verze zákona osvobozuje od daně z příjmů vybrané zdravotní benefity, například nadstandardní preventivní prohlídky nebo diabetický screening, počítá ale s limitem. Senátní úprava ze zdravotních benefitů vylučovala specifické zdravotní úkony, jakými jsou třeba kosmetické zákroky nebo plastické operace, limit ale rušila. Podle Schillerové by ale toto nejvíce pomohlo vysokopříjmovým zaměstnancům, kteří už nyní čerpají nejvyšší benefity.
Evidence tržeb už v minulosti fungovala. Zavedla ji v roce 2016 vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD), v níž byl nynější premiér Andrej Babiš (ANO) ministrem financí. Vláda Petra Fialy (ODS) ji k počátku roku 2023 zrušila. Do té doby byla evidence pozastavena kvůli pandemii covidu-19.
Evidence bude na rozdíl od dřívějška evidovat i bezhotovostní platby. Ministryně financí to obhajuje tím, že koncepce zákona vychází z kontaktních plateb, kdy je zákazník v kontaktu s podnikatelem. Uvádí také, že v důsledku moderních platebních technologií a aplikací je obtížné některé platby dohledat. Opozice však poukazuje na dřívější rozhodnutí Ústavního soudu, který bezhotovostní platby z povinnosti evidence vyňal.
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