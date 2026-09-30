Aby se český rozpočet v budoucnu vyhnul obřím deficitům, potřebuje další příjmy. Podle ekonoma Jakuba Komárka by stát mohl získat přes 100 miliard ročně, pokud by sáhnul na zdanění investičních nemovitostí, kapitálové příjmy, OSVČ a nakonec i na nejbohatší Čechy. „Majetek této skupiny lidí roste nominálně o devět procent ročně. I kdyby se zavedla tato daň, jejich majetek by stále rostl,“ říká Komárek v rozhovoru pro Ekonom. Kdo by podle něj měl nést náklady konsolidace a kde hledat další desítky miliard?

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